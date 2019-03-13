Россия не планирует ограничивать полеты Boeing 737 MAX над своей территорией. Российские авиакомпании их больше не используют

Россия пока не присоединилась к десяткам стран, которые запретили использование разбившейся 10 марта в Эфиопии модели Boeing.

«Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется», – цитирует 13 марта свой источник в органах управления воздушным движением РИА Новости.

Среди российских авиакомпаний самолеты такого типа были только у S7, однако с 00:01 часов 13 марта по московскому времени авиаперевозчик прекратил эксплуатацию Boeing 737 Max 8. Авиакомпания «Уральские авиалинии», в свою очередь, все еще собирается пополнить свой флот этой моделью от американского производителя.

Помимо России, запрет не стали вводить США и Канада. Авиакомпании десятка стран отказались от этих среднемагистральных самолетов четвертого поколения, а, например, агентство по авиационной безопасности Европейского союза запретило все полеты Boeing 737 Max 8 над своей территорией.