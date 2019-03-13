Происшествия
Россия не планирует ограничивать полеты Boeing 737 MAX над своей территорией. Российские авиакомпании их больше не используют
Россия пока не присоединилась к десяткам стран, которые запретили использование разбившейся 10 марта в Эфиопии модели Boeing.
«Таких распоряжений не поступало. Закрывать воздушное пространство для самолетов такого типа не планируется», – цитирует 13 марта свой источник в органах управления воздушным движением РИА Новости.
Среди российских авиакомпаний самолеты такого типа были только у S7, однако с 00:01 часов 13 марта по московскому времени авиаперевозчик прекратил эксплуатацию Boeing 737 Max 8. Авиакомпания «Уральские авиалинии», в свою очередь, все еще собирается пополнить свой флот этой моделью от американского производителя.
Помимо России, запрет не стали вводить США и Канада. Авиакомпании десятка стран отказались от этих среднемагистральных самолетов четвертого поколения, а, например, агентство по авиационной безопасности Европейского союза запретило все полеты Boeing 737 Max 8 над своей территорией.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.