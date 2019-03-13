У грязного петербуржца не получилось отмыться к году Свиньи — кражу предметов гигиены заметила охрана

Жителя Петербурга признали виновным в покушении на кражу. Горожанин решил войти в 2019 год девственно чистым и вкусно пахнущим, но только добавил душок к своей репутации.

Как рассказали в пресс-службе горпрокуратуры 13 марта, Павла Четверикова признали виновным в покушении на кражу. Накануне Нового года мужчина зашёл в магазин «Перекрёсток», забрал с полок дезодорант и мыльные принадлежности. С гигиеническим набором за две с половиной тысячи рублей он собирался покинуть помещение, однако на выходе был настигнут охранниками.

На суде Четвериков признал вину и объяснил, что денег у него не нашлось, а к празднику хотелось быть красивым.

Мировой суд судебного участка № 60 Санкт-Петербурга назначил ему штраф в размере 5 тысяч рублей, то есть вдвое больше, чем предновогодняя добыча.