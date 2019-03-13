Саакашвили не сможет встретить 1 апреля на Украине. Пограничники пообещали его не пускать

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не вернется на Украину из-за решения государственной пограничной службы республики.

«Данное лицо не является гражданином Украины, и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года», – цитирует 13 марта заявление главы ведомства Олега Слободяна BBC.

Он заверил, что возвращение политика в республику не произойдет 1 апреля, несмотря на купленный им билет.

Саакашвили рассказал о желании вернуться на Украину в программе «В гостях у Гордона». Он показал в камеру электронный билет из Варшавы в Киев. «Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур, и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ Порошенко не пускать меня в Украину», – заявил бывший президент Грузии.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Согласно опросам местных социологов, в предвыборной гонке пока лидирует актер Владимир Зеленский.