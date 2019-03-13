Опека одобрила квартиру для детей глухой мамы. Малышей готовятся забрать домой

Квартира в Агалатово, которую группа из 10 волонтеров все праздники готовила для детей глухой мамы Олеси Уткиной, устроила опеку.

Как стало известно «Фонтанке», получено заключение об удовлетворительном состоянии жилплощади, прошлые претензии сняты, и уже 13 марта, сегодня, в квартиру из детдомов могут переехать пятилетняя Даша и двухлетний Кирилл. Их опекуном должна стать бабушка — мама Олеси. В отношении родительских прав самой молодой мамы суд вынесет решение лишь в апреле, когда должна выздороветь судья. Но до этого момента Олеся сможет быть со своими детьми.

34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, борется за своих детей с января. Их забрали прямо из её квартиры после жалобы соседки по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены самим себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы одним днем вывезти малышей из дома.