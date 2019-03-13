Совфед принял закон о фейк-ньюс. Теперь он отправится на подпись к Путину

Справка:

Новый закон гласит: после обнаружения фейковых новостей в Интернете Роскомнадзор сможет сразу же блокировать сайты, на которых они размещены. Онлайн-изданиям будут высылать предупреждения, однако они должны будут незамедлительно удалять подобные новости, чтобы избежать блокировки. Из-под действия закона выведены новостные агрегаторы и традиционные СМИ.

Минимальный размер штрафа за «недостоверную информацию» при этом составит 30 тысяч рублей.

Ранее «Фонтанка» объясняла, кого и на сколько теперь смогут штрафовать.