Совфед принял закон о фейк-ньюс. Теперь он отправится на подпись к Путину
Закон о наказании за распространение недостоверной информации в СМИ и Интернете одобрил Совет Федерации на пленарном заседании 13 марта.
За документ проголосовало 149 сенаторов, против — 3, воздержались — 3. Теперь закон поступит на утверждение президенту Владимиру Путину.
Напомним, резонансный законопроект Госдума в окончательном чтении приняла 7 марта. За высказались 322 депутата, против – 78.
На днях Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал закон и попросил верхнюю палату парламента не принимать документ.
Справка:
Новый закон гласит: после обнаружения фейковых новостей в Интернете Роскомнадзор сможет сразу же блокировать сайты, на которых они размещены. Онлайн-изданиям будут высылать предупреждения, однако они должны будут незамедлительно удалять подобные новости, чтобы избежать блокировки. Из-под действия закона выведены новостные агрегаторы и традиционные СМИ.
Минимальный размер штрафа за «недостоверную информацию» при этом составит 30 тысяч рублей.
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