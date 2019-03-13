МИД назвал условие начала новых переговоров с США по договору о СНВ

США должны в полном объеме выполнить свои обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), прежде чем Москва и Вашингтон начнут предметное обсуждение продления этого соглашения, сообщает МИД России 13 марта.

«Хотели бы напомнить американским коллегам, что продление Договора о СНВ – это не техническая формальность, которую можно было бы выполнить за пару недель или даже ещё быстрее, как они, похоже, пытаются это представить. Прежде чем стороны смогут приступить к предметному обсуждению такого варианта, США должны в полном объёме выполнить свои обязательства по данному соглашению и привести число своих СНВ в соответствие с установленными договором критериями», — сказали в МИД.

По информации ведомства, США «вписались» в критерии договора только с помощью манипуляций с цифрами.

«Объявленный ею выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из зачета по договору порядка сотни стратегических наступательных вооружений. Это – серьёзная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл», — добавили в МИД.

Российское внешнеполитическое ведомство также выразило надежду на то, что в Вашингтоне осознают «всю серьезность ситуации с договором о СНВ и примут меры, необходимые для обеспечения жизнеспособности этого важнейшего международного соглашения».

Договор о СНВ был заключен 5 февраля 2011 года и рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости сторон еще на пять лет. Он предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.