Водителю, который был «под кайфом» и задним ходом сбил женщину, грозит 7 лет

В Приморском районе Петербурга завершили расследование смертельного ДТП, произошедшего осенью 2018 года.

ДТП случилось вечером 17 сентября на проезжей части Афонской улицы. По версии следствия, обвиняемый управлял автомобилем, находясь в состоянии наркотического опьянения. Он стал сдавать назад и, не увидев женщину, переходившую дорогу позади автомобиля, сбил ее. После этого молодой человек скрылся с места ДТП, сообщает 13 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Потерпевшая получила тяжелые травмы и позднее скончалась в СПб ГБУЗ «Городская больница святой преподобномученицы Елизаветы».

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сам он находится под стражей.

Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.