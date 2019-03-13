Зачем открывать эскроу-счет при покупке квартиры?

2 Что произойдет с моими деньгами, если банк или застройщик обанкротятся? Или, не дай бог, мой ЖК окажется долгостроем?

Не волнуйтесь, средства на счетах эскроу хорошо защищены. В случае, когда девелопер опаздывает с вводом объекта в эксплуатацию больше, чем на 6 месяцев, деньги вам вернут в полном объеме после окончания срока их размещения. Если строительной компании угрожает банкротство из-за финансовых трудностей, средства со счетов эскроу можно получить по факту расторжения (в том числе одностороннего) ДДУ и регистрации этого расторжения в Росреестре.

При этом надо понимать, что сегодня финансовые проблемы у застройщика менее вероятны, чем раньше, – как раз благодаря проектному кредитованию строительства. Плюс, если затруднения все же возникнут, банк-кредитор сможет взять на себя часть функций по достройке объекта: ведь он заинтересован в возвращении выданного проектного кредита.

В случае отзыва лицензии у банка деньги защитит система обязательного страхования вкладов. Для эскроу «несгораемая сумма» составляет 10 млн рублей, а не 1,4 млн рублей, как у обычных вкладов. Средства на счете страхуются на весь период их размещения.