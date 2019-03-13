ФАС России назвала причину роста цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба провела проверку информации в СМИ об увеличении стоимости авиабилетов и назвала основную причину роста цен в первые месяцы 2019 года. В среднем этот рост не превысил 5%, сообщает пресс-служба ведомства 13 марта.

«Основная причина – увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям. ФАС России отмечает, что доля продаж авиабилетов через агентства-агрегаторы не превышает 30%», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, согласно информации агентств-агрегаторов, в сообщениях СМИ о росте цен на билеты указывалось увеличение «среднего чека», на который влияют параметры заказа: количество пассажиров, дальность перелета, наличие обратного билета и дополнительные услуги.

«Таким образом, рост показателя «средний чек» говорит, скорее, о росте спроса на туристические услуги, чем о росте цен на авиабилеты», — заявили в ФАС.

В ведомстве отметили, что продолжат мониторинг цен на авиабилеты на внутренних маршрутах.