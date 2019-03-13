Москву и Петербург назвали самыми небезопасными городами Европы, Хельсинки — наоборот

Ни один из городов России не вошёл в сотню лучших для жизни в мировом рейтинге международной консалтинговой организации Mercer, опубликованном 13 марта.

В списке из 231 города мира Санкт-Петербург занимает 174 место. Как уточняют аналитики, он остался наравне с Минском (Белоруссия) и Тираной (Албания) среди городов с самым низким рейтингом в Европе. Для сравнения, Сараево (Босния и Герцеговина) поднялось на три позиции, до 155-й. Москву Mercer поставил на 167 место.

Рейтинг лучших городов для жизни возглавила Вена. Вслед за австрийской столицей идут Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия). Среди стран в плане организации жизни в городах больше всех преуспела Германия — в тридцатку лучших вошли семь немецких городов.

А вот Хельсинки оказался за пределами Топ-30, тогда как столицы других Северных стран могут похвастаться лучшими результатами: Копенгаген занял 8 место, Стокгольм — 23-е, Осло — 25-е.

Специалисты основывались на таких факторах, как городской транспорт, образование, качество жилья, медицинское обслуживание, культурная жизнь, политическая и экономическая стабильность и др.

Mercer представил также отдельный рейтинг личной безопасности, в котором учитывается внутренняя стабильность городов, уровень преступности, работа правоохранительных органов, ограничение личной свободы, отношения с другими странами и свобода прессы. Москва и Петербург названы самыми небезопасными в Европе (197-я и 200-я строчки в мировом рейтинге).

Столица Финляндии наравне со швейцарскими Базелем, Берном и Цюрихом вошла в топ самых безопасных городов, уступив Люксембургу.