На Дыбенко в многоэтажке горит квартира. Жильцов дома эвакуируют

Густой дым повалил из окон многоэтажки в Невском районе Петербурга днем 13 марта. О пожаре в доме по улице Дыбенко, 18, рассказали горожане в социальных сетях.

«Три машины пожарных подъехали и реанимация», — уточнил один из очевидцев.

В пресс-службе МЧС Петербурга отметили, что возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Сейчас жильцов дома эвакуируют.

По словам местных жителей, среди эвакуированных – пожилой мужчина, которого вынесли на носилках.