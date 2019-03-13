Кремль подтвердил, что главная икона храма российской армии будет написана на деньги Путина
Президент России решил внести свой вклад в создание религиозного сооружения к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его пожертвование, сумма которого держится в секрете, будет создана икона в честь Спаса Нерукотворного.
«Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление этой иконы <...> Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать», – цитирует 13 марта ТАСС заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.
По его словам, глава государства не мог оставаться равнодушным к возведению храма. Сумму, которую перечислил президент, Песков не назвал.
Ранее главный архитектор сооружения Дмитрий Смирнов рассказал, что центральная икона – образ Спаса Нерукотворного – будет изготовлена на деньги Владимира Путина. По его замыслу, особый тип изображения Христа будет создан на доске, собранной из лафета пушки, которую нашли на дне Невы.
Справка:
Главный храм ВС РФ будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея получила благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления Российского государства и вооруженных сил. Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет назван в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов вооруженных сил.
Первую литургию в соборе планируется отслужить 9 мая 2020 года.