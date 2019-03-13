Кремль подтвердил, что главная икона храма российской армии будет написана на деньги Путина

Президент России решил внести свой вклад в создание религиозного сооружения к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На его пожертвование, сумма которого держится в секрете, будет создана икона в честь Спаса Нерукотворного.

«Действительно, Путин перевел свои личные средства на изготовление этой иконы <...> Это та сумма, которая была необходима для того, чтобы эту икону сделать», – цитирует 13 марта ТАСС заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.

По его словам, глава государства не мог оставаться равнодушным к возведению храма. Сумму, которую перечислил президент, Песков не назвал.

Ранее главный архитектор сооружения Дмитрий Смирнов рассказал, что центральная икона – образ Спаса Нерукотворного – будет изготовлена на деньги Владимира Путина. По его замыслу, особый тип изображения Христа будет создан на доске, собранной из лафета пушки, которую нашли на дне Невы.