Любителя белого порошка задержали в Петербурге. Остатки наркотика с пола подобрал ребенок - девочка умерла

Отца двухлетней девочки задержали в Северной столице как причастного к смерти ребенка. Молодой человек пристрастился к наркотикам и не был с ними аккуратен.

О задержании 27-летнего петербуржца 13 марта сообщает Следственный комитет. Ведомство, расследуя обстоятельства смерти двухлетней девочки, пришло к выводу, что виновным может быть ее отец. 2 февраля на кухне в своей квартире на улице Димитрова тот употребил дозу белого порошка, остатки небрежно смахнул на пол. Синтетический опиоид попал в организм ребенка. (Сказать точно, как это произошло, в СК пока не могут.) Тело малышки нашли в квартире утром.

Мужчину задержали, ему уже предъявлены обвинения. Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».