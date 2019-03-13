В Петербурге могут арестовать участкового из Фрунзенского района за покровительство уличным торговцам

Торговцы-нелегалы, обосновавшиеся во Фрунзенском районе Петербурга, стали причиной уголовного дела против местного участкового. В течение полугода трое уличных продавцов платили за спокойную работу.

Как сообщили 13 марта в пресс-службе петербургского главка, уголовное дело о получении взятки возбудили в Следственном комитете. По предварительной информации, участковый уполномоченный полиции в течение шести месяцев 2018 года регулярно получал деньги от торговцев за свое покровительство.

Сорок тысяч якобы полученных рублей могут стоить правоохранителю свободы, следствие ходатайствует об аресте.