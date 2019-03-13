Крупнейший производитель автомобилей на Земле готовит машину для Луны

Toyota, самый крупный производитель автомобилей на Земле, готова стать первый межпланетным автобрендом. Совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) компания разработает транспортное средство для передвижения по Луне.

При этом сама Япония не планирует организовывать собственную межпланетную экспедицию, отмечает Reuters. Транспортное средство, которое построит Toyota, будет японским вкладом в международные проекты по исследованию и освоению нашего ближайшего космического соседа.

На данный момент весь проект находится в стадии разработки общей концепции. Уже известно, что это будет герметизированное транспортное средство, рассчитанное на двух астронавтов (в случаях чрезвычайных ситуаций экипаж может увеличиваться до четырех человек). Приводиться в движение оно будет электромоторами, а энергию получать от топливных элементов. Согласно техзаданию, дальность хода у «лунного проходимца» должна быть не менее 10 000 километров.

На обнародованных JAXA эскизах изображено шестиколесное транспортное средство, похожее на бронетранспортер. Оно снабжено большой выдвигающейся солнечной батареей, которая может использоваться в качестве дополнительного источника энергии помимо заявленных топливных элементов.

В компании Toyota считают, что этот проект кроме всего прочего подтолкнет вполне «земные» разработки, связанные с электротранспортом и экологически чистой энергетикой. Сама «космическая Toyota» может отправиться к Луне не ранее 2029 года.

Напомним, что подобными разработками заняты и в NASA. Американцы построили уже как минимум два действующих прототипа обитаемых транспортных средств, которые также могут служить жилищем для астронавтов.