«Цивилизация» на продажу: новое предложение квартир

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Цивилизация». Начались продажи в доме №13, включающем 227 квартир площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата.

В новом доме 80% квартир – это евродвухкомнатные варианты с кухней-гостиной площадью до 17 кв. м. Предусмотрены также и классические варианты: просторные светлые двухкомнатные квартиры на две стороны света, где есть ниша под гардероб в прихожей, а спальня с двумя окнами даст возможность разыграться дизайнерской фантазии. Важное преимущество квартир в доме №13 – это горизонтальная разводка труб отопления и водоснабжения.

Минимальная цена квадратного метра – от 99 тыс. рублей. Сдать в эксплуатацию дом №13, общей площадью 14 тыс. кв. м (жилая – чуть более 9 тыс. кв. м) планируется в III квартале 2021 года. При этом дольщикам квартиры будут переданы с чистовой отделкой.

Жилой комплекс «Цивилизация» – дома комфорт-класса, часть масштабного проекта градообразующего значения, благодаря которому территория Октябрьской набережной превратится в новое пространство для комфортной жизни. Здесь появится новый микрорайон, который практически граничит с историческим центром Петербурга - до ансамбля Александро-Невской Лавры на автомобиле не более 10 минут.

На «территории будущего» предусмотрена полноценная социально-бытовая и коммерческая инфраструктура. Также к услугам жителей возможности Невского района: в 10 минутах езды от комплекса несколько крупных гипермаркетов, ТРК, строительных магазинов, множество социальных объектов. Украшением проекта станет пешеходный бульвар протяженностью более 1 км.

Всего здесь запроектировано 2 школы, 4 детских сада, инновационное детское учреждение, объединяющее начальную школу и детский сад, а также многоярусные паркинги. Первые этажи жилых корпусов займут магазины и сервисные предприятия.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/