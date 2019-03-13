Совфед отклонил закон о запрете хостелов. Документ отправят на доработку

Верхняя палата парламента 13 марта отклонила принятый Госдумой закон о запрете размещения мини-гостиниц в жилых домах. Текст инициативы сенаторам и членам нижней палаты предстоит доработать в рамках согласительной комиссии.

Накануне профильные комитеты Совета Федерации высказались против одобрения законопроекта Галины Хованской. Опасения вызвал недостаток времени, чтобы бизнес успел перестроиться под новые реалии, а также потеря рабочих мест.

Ранее также предлагалось отложить вступление закона в силу до начала 2020 года.

Госдума 6 марта приняла в окончательном чтении законопроект Галины Хованской о запрете на размещение мини-гостиниц в жилых помещениях. С просьбой об отложении вступления закона в силу накануне врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

По оценкам экспертов, в Петербурге могут прекратить работу около 15% хостелов, остальной сегмент продолжит работу под видом гостевых домов, меблированных комнат и так далее.