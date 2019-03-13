Ленинградский зоопарк показал детёныша кенгуру. После рождения малыш весил всего грамм, к марту окреп и начал выходить из маминой сумки

В Ленинградском зоопарке появились на свет два детёныша кенгуру. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка 13 марта.

Малыши родились ещё в прошлом году, в октябре и декабре, тогда их вес составлял всего один грамм, а размером крохи были с горошину. Они сразу перебрались в теплые мамины сумки, где живут до сих пор, потихоньку подрастая.

«Совсем недавно старший из детенышей начал выходить из своего «убежища» и самостоятельно исследовать территорию. Пока это происходит довольно редко, но наши сотрудники и посетители успели запечатлеть несколько забавных моментов», — отметили в зоопарке.

Это уже третье потомство в семье кенгуру. Самки Дафна, Нимфа, Хлоя и самец Адам после заселения в новый вольер в 2016 году почти сразу же стали родителями. Как только кенгурята окрепли, на свет появились их младшие братья и сестры.

Сумчатые из Ленинградского зоопарка относятся в виду кенгуру Беннетта, которые получили свое название в честь натуралиста Джорджа Беннетта.