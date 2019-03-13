«Уральские авиалинии» не собираются отказываться от разбившейся в Эфиопии модели Boeing

Российская авиакомпания пока не готова менять свои планы по приобретению 14 новых среднемагистральных самолетов Boeing 737 Max 8 четвертого поколения, несмотря на трагедию в Аддис-Абебе.

«Авиакомпания не планирует отказываться от сделки с Boeing», – рассказали «Фонтанке» 13 марта в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В данный момент в России всего один эксплуатант Boeing 737 Max 8 – это «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines). В парке два самолета с регистрацией VQ-BGW и VQ-BGV. Эти борта были задействованы на рейсах из Пулково в Домодедово и новосибирский Толмачёво. В S7 «Фонтанке» ранее рассказали, что «внимательно следят за расследованием» трагедии в Эфиопии и не собираются пока отказываться от использования лайнеров. Однако 12 марта было принято решение приостановить полеты этой модели Boeing с 00:01 часов 13 марта по московскому времени.