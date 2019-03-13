Происшествия
«Уральские авиалинии» не собираются отказываться от разбившейся в Эфиопии модели Boeing
Российская авиакомпания пока не готова менять свои планы по приобретению 14 новых среднемагистральных самолетов Boeing 737 Max 8 четвертого поколения, несмотря на трагедию в Аддис-Абебе.
«Авиакомпания не планирует отказываться от сделки с Boeing», – рассказали «Фонтанке» 13 марта в пресс-службе «Уральских авиалиний».
В данный момент в России всего один эксплуатант Boeing 737 Max 8 – это «Глобус» (дочерняя компания S7 Airlines). В парке два самолета с регистрацией VQ-BGW и VQ-BGV. Эти борта были задействованы на рейсах из Пулково в Домодедово и новосибирский Толмачёво. В S7 «Фонтанке» ранее рассказали, что «внимательно следят за расследованием» трагедии в Эфиопии и не собираются пока отказываться от использования лайнеров. Однако 12 марта было принято решение приостановить полеты этой модели Boeing с 00:01 часов 13 марта по московскому времени.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.