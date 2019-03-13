«Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина»

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», получил разрешение на строительство четвертой общеобразовательной школы в ЖК «Северная долина». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала «Главстрой Санкт-Петербург» разрешение на строительство в ЖК «Северная долина» четвертой школы на 825 учеников (корпус 15). Она расположится в 19 квартале жилого комплекса, ограниченном улицами Николая Рубцова, Фёдора Абрамова и Заречной.

Площадь учебного заведения составит 20 591 кв. м. В основном здании разместятся учебные классы, лаборантские, столовая, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал и другие помещения.

В отдельном здании, соединенном с основным корпусом крытой галереей, будут открыты два бассейна: 10-метровый и 25-метровый на 6 дорожек. При необходимости, они могут быть доступны для посещения жителями города во внеурочное время, как часть спортивной инфраструктуры жилого района.

В составе физкультурно-оздоровительной зоны запроектированы футбольное поле, прямая беговая дорожка длиной 110 м, волейбольная и баскетбольная площадки, места для прыжков в высоту и длину, площадки для гимнастики и подвижных игр.

В настоящий момент на строительной площадке ведутся подготовительные работы. Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Сегодня на территории ЖК «Северная долина» уже открыты пять детских садов на 1 040 мест и две общеобразовательные школы на 1 950 учеников. Летом текущего года в 19 квартале должно быть завершено строительство третьей школы на 850 мест и шестого детского сада на 220 воспитанников.

Комплексное развитие социальной инфраструктуры жилого комплекса ведется в соответствии с утвержденной городскими властями «дорожной картой». Всего в «Северной долине» будут функционировать 12 детских садов и 10 школ, подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники, пожарная часть, отделения полиции и связи.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.