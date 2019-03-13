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Происшествия
13.03.2019 13:01
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СК приехал на Калининскую базу по уголовному делу. В бухгалтерии ищут исчезнувшие 130 млн

Продовольственная база в Калининском районе Петербурга привлекла внимание не только возможными нелегальными работниками, но и преступлением в сфере предпринимательства. В хищении миллионов подозревают бухгалтера. 

По информации «Фонтанки», утром 13 марта на проспект Непокорённых, 63, сотрудников Следственного комитета Петербурга привело уголовное дело, возбуждённое по статье 160 УК (присвоение или растрата). Обыски проходят в бухгалтерии компании «Аренда-Н63». Она владеет большей частью Калининской базы, сдаёт площади в аренду. СК интересуют 130 млн рублей, которые, по версии следствия, похитила главный бухгалтер. 

В ведомстве сообщили, что деньги с октября 2010 года уходили с расчётного счёта компании фирмам-однодневкам, после чего их обналичивали. Транши прекратились в мае 2018 года. Подозреваемая допрошена, обыски проходят в связанном с «Аренда-Н63» ЗАО «Норд-Овощ».

Беспокойства торговцам утром добавили также «этнический» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, миграционная служба, ГИБДД и Росгвардия. Они проводят рейд против нелегальных мигрантов. По словам сотрудников базы, гости в форме ближе к десяти утра уже встречали вновь прибывших. Работа рынка оказалась временно парализована. 

Рейды на крупных торговых объектах также проходят в Москве. В ночь на 11 марта полицейские нагрянули в ТК «Москва» в Люблино и на оптовый «Садовод». На следующий день заглянули на рынок «Фуд сити». СМИ предполагают, что внимание могли привлечь мигранты, криптовалютные фирмы или поножовщина.

 

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