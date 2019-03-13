Две трети москвичей и петербуржцев поддержали запрет размещения хостелов в жилых домах

Среди жителей Москвы и Петербурга 66% одобряют закон о запрете на размещение мини-гостиниц в жилых домах. К таким выводам по итогам опроса пришел ВЦИОМ, результаты исследования центр представил 13 марта.

Более 55% россиян поддерживают закон о запрете хостелов в жилых домах (66% – москвичи и петербуржцы). Наиболее негативно к мини-гостиницам по соседству с квартирами относятся жители Москвы и Петербурга. Если в целом по стране 70% россиян констатируют, что мини-отели создают неудобства в многоквартирных домах, среди жителей двух крупнейших мегаполисов показатель превышает 80%.

Среди негативных факторов респонденты чаще всего называют большое количество посторонних, шум, курение и распитие алкогольных напитков.

Против размещения хостела в своих домах выступили 77% опрошенных. 58% (48% – Москва и Петербург) респондентов не готовы искать компромиссные решения. Среди мер, которые могут предпринять владельцы мини-гостиницы, чаще всего называют организацию отдельного входа в хостел, шумоизоляцию и расположение на первом этаже.

Напомним, 6 марта Госдума приняла в окончательном чтении законопроект Галины Хованской о запрете на размещение мини-гостиниц в жилых помещениях. С просьбой об отложении вступления закона в силу накануне врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Главными аргументами против немедленного вступления документа в силу градоначальник назвал отсутствие возможности для предпринимателей перестроиться и, соответственно, потерю рабочих мест.

По оценкам экспертов, в Петербурге могут прекратить работу около 15% хостелов, остальной сегмент продолжит работу под видом гостевых домов, меблированных комнат и так далее.