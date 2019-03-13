«Готовь сани летом, а телегу зимой». Спикер ЗакСа высказался за весеннюю корректировку бюджета

В петербургском парламенте уверены, что город нуждается в весенней корректировке бюджета. Об этом в среду, 13 марта, заявили как представители оппозиции, так и партии власти.

«На наш взгляд, бюджет должен корректироваться весной , чтобы за лето решить все проблемные вопросы. Готовь сани летом, а телегу зимой. Мнения депутатов основаны на обращениях жителей, ветеранских организаций и отдельных глав органов исполнительной власти», – заявил на брифинге после заседания парламента спикер Вячеслав Макаров.

Высказались на этот счёт в ходе заседания парламента также депутаты Максим Резник и Борис Вишневский.

«Если правительство не предложит весенней корректировки бюджета, это, с моей точки зрения, будет очередной обман граждан. Я считаю, что в интересах города, в интересах налогоплательщиков сделать так, чтобы эти деньги работали более эффективно. Менее эффективной работы денег, чем нынешней зимой, показать невозможно», – заявил Резник.

Отметим, что об отмене весенней корректировки в этом году ранее «Фонтанке» сообщал вице-губернатор Евгений Елин. Он отмечал, что несущественные правки можно осуществить через внутренние постановления Смольного о перераспределении средств.

В 2018 году Смольный также обошёлся без весенних правок. В рамках осенней корректировки доходы бюджета пришлось увеличить на 12 млрд рублей (с планировавшихся ранее 538,7 млрд до 550,7 млрд рублей), а расходы — на 4,5 млрд (с 591,5 млрд до 596 млрд). Дефицит уменьшился на 7,6 млрд – до 45,3 млрд рублей.

Отметим, что традиционно при правках бюджета весной депутаты также перераспределяли часть средств по собственному усмотрению. Такая схема считалась непрозрачной и потенциально коррупционной. В прошлом созыве к использованию депутатских поправок неоднократно возникали вопросы. В частности, уголовным делом закончилась бюджетная корректировка депутата Светланы Нестеровой — депутата фракции «Единая Россия» осудили за махинации на 5 лет.