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Происшествия
13.03.2019 12:49
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Петербуржцам не дали посмотреть, что «Сделано в Италии». На Каменноостровском эвакуировали кинотеатр «Ленфильм», на юге Петербурга - несколько школ

Сотрудники правоохранительных органов работают в нескольких образовательных учреждениях города и на территории «Ленфильма» днем 13 марта. Посмотреть кино петербуржцам не дал позвонивший в полицию аноним. 

Об эвакуации кинотеатра в соцсетях сообщают очевидцы. Как уточнили «Фонтанке» представители «Ленфильма», около полудня прервать киносеанс пришлось из-за анонимного звонка. В это время там начался показ картины «Сделано в Италии». 

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/vk.com

Также эвакуированы несколько школ в Красносельском районе. В 369-м лицее уточнили, что проверка займет около получаса, вероятней всего, дети после окончания работы правоохранительных органов вернутся на занятия. Также на улицу отправились ученики 549, 394 и 375 школ.  

Ранее на протяжении трех недель школьники, студенты и посетители торговых центров могли наблюдать работу взрывотехников, полиции и пожарных практически ежедневно. В здания их отправлял человек, который рассылал на электронную почту письма от лица Владимира Путина, Барака Обамы и Алексея А.Н. Как удалось выяснить «Фонтанке», энтузиазм лжеминеров мог быть вызван внутренними конфликтами среди игроков сетевого симулятора Minecraft. 

 

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