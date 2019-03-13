Петербуржцам не дали посмотреть, что «Сделано в Италии». На Каменноостровском эвакуировали кинотеатр «Ленфильм», на юге Петербурга - несколько школ

Сотрудники правоохранительных органов работают в нескольких образовательных учреждениях города и на территории «Ленфильма» днем 13 марта. Посмотреть кино петербуржцам не дал позвонивший в полицию аноним.

Об эвакуации кинотеатра в соцсетях сообщают очевидцы. Как уточнили «Фонтанке» представители «Ленфильма», около полудня прервать киносеанс пришлось из-за анонимного звонка. В это время там начался показ картины «Сделано в Италии».

Также эвакуированы несколько школ в Красносельском районе. В 369-м лицее уточнили, что проверка займет около получаса, вероятней всего, дети после окончания работы правоохранительных органов вернутся на занятия. Также на улицу отправились ученики 549, 394 и 375 школ.

Ранее на протяжении трех недель школьники, студенты и посетители торговых центров могли наблюдать работу взрывотехников, полиции и пожарных практически ежедневно. В здания их отправлял человек, который рассылал на электронную почту письма от лица Владимира Путина, Барака Обамы и Алексея А.Н. Как удалось выяснить «Фонтанке», энтузиазм лжеминеров мог быть вызван внутренними конфликтами среди игроков сетевого симулятора Minecraft.