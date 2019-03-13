В ближайшие ночи в Петербурге разведут четыре моста

Испытания петербургских мостов перед навигацией продолжаются. На этой неделе СПб ГБУ «Мостотрест» проверит, готовы ли к работе разводные пролёты сразу четырёх переправ, сообщается 13 марта на сайте учреждения.

Володарский мост, который в этом году стал пионером технологических разводок, будут тестировать дважды. Компанию ему составят мосты в центре города.

В ночь с 13 на 14 марта разведут:

Володарский мост с 2:00 до 5:45;

Дворцовый мост с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55.

В ночь с 14 на 15 марта разведут:

Володарский мост с 2:00 до 5:45;

Благовещенский мост с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00;

Тучков мост с 2:00 до 4:55.

Свести мосты могут раньше указанного времени.

Тестовых разводов, напомним, будет более 50, почти каждую ночь вплоть до открытия навигации 10 апреля (на Неве и Малой Неве). Разводки мостов по другим рукавам Невы продолжатся до 20 апреля, то есть до начала навигации по ним.

В прошлом сезоне навигация на Неве и Малой Неве стартовала 10 апреля и завершилась 30 ноября. Разводка мостов, расположенных на рукавах Невы, осуществлялась с 20 апреля по 15 ноября. Мосты разводили 2252 раза, чаще всего – Дворцовый (420 раз).