Новые силы в парламенте Эстонии заговорили об отказе от русского языка в школах

Эстонская школа должна полностью перейти на эстонский язык, отказавшись от преподавания на русском. Такое мнение высказал руководитель Консервативной партии страны Мартин Хельме. После мартовских выборов в парламент эта политическая сила станет участницей правящей коалиции.

«Совершенно единое мнение, что система образования должна перейти на эстонский язык», — сказал Хельме, имея в виду точку зрения основных политических сил в стране.

По убеждению политика, существующая двуязычная система образования — полностью несостоятельна.

«Никто не поддерживает того варианта, который имеется сейчас, компрессия эстонских и русских детей в одни школы, 60/40, все это показуха. На этой бессмысленной игре в интеграцию, которая наблюдалась в Эстонии несколько десятилетий, далеко не уедешь», — приводит слова партийного лидера 13 марта «Лента.ру».

По словам Хельме, в Эстонии почти готова программа реформы образовательной системы. Она предполагает воспитание малышей в детских садах на эстонском, потом это поколение должно перейти в школы с преподаванием только на этом языке — к тому времени необходимо подготовить учителей, учебники и методики.

«Ни у одного из трех партнеров нет возражений», — заявил представитель консерваторов.

Сейчас, по закону «Об основной школе и гимназии» 2010 года, в школах страны преподают на двух языках. В будущем соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60 и 40 процентов соответственно. В 74 школах можно получить образование частично на русском языке, родном для 30% населения.

На прошедших 3 марта выборах в парламент Эстонии Консервативная партия Хельме получила 17,8 процента голосов и займет 19 кресел в парламенте. Этот результат с большой вероятностью делает ее одним из участников правящей коалиции.

Во время избирательной кампании тема разделенности общества активно эксплуатировалась. Например, партия «Ээсти 200» отметилась плакатами на автобусных остановках о том, что «здесь только русские» и «здесь только эстонцы».