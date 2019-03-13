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Происшествия
13.03.2019 12:48
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Китай собирается восстановить энергоснабжение в Венесуэле. Жители республики уже неделю сидят без света

Пекин предложил свою помощь правительству Николаса Мадуро, которое пытается вернуть свет в дома венесуэльцев после его отключения в четверг, 7 марта.

«Китай надеется, что венесуэльская сторона сможет выяснить причину произошедшего как можно скорее, а затем возобновит нормальное энергоснабжение и порядок. Китай готов предоставить помощь и техническую поддержку для восстановления энергосистемы Венесуэлы», – цитирует  13 марта заявление официального представителя МИДа Китая Лу Кана агентство Reuters.

По его словам, власти Поднебесной обеспокоены ситуацией в латиноамериканской республике. Кан выразил надежду, что властям удастся узнать, кто стоит за «блэкаутом».

При этом он не уточнил, в чем будет заключаться помощь китайских специалистов.

В четверг, 7 марта, во тьму погрузилось большинство штатов латиноамериканской республики, включая столицу Каракас. Официальная сточка зрения на произошедшее – это саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Президент Николас Мадуро обвинил  в случившемся «американский империализм». Госдеп, в свою очередь, отверг все обвинения.

После попыток  восстановить электроэнергию 9 и 11 марта, на электроподстанции в городе Сьюдад-Боливар произошел взрыв, как сообщают местные СМИ. Оппозиция считает, что в ситуации виноваты власти. Из-за отсутствия электричества 11, 12 и 13 марта стали выходными для жителей Каракаса, где до сих пор нет света. Власти рапортуют, что во вторник, 12 марта, электричество было восстановлено в некоторых районах страны, однако официального подтверждения этой информации нет.

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