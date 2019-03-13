«Филипп расстроен, что так дешево». Галкин прокомментировал версию о покушении на Киркорова

Максим Галкин отреагировал на информацию о возможной своей причастности к подготовке убийства Филиппа Киркорова на концерте в Махачкале. Версию артист счел фантазиями и побеспокоился о душевном равновесии визави.

Галкин утром 13 марта записал видеокомментарий и опубликовал его в Instagram:

«Открыв с утра газеты, я понял, что весна наконец-то наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии... Я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево».

Как заявил фигурант уголовного дела о подготовке теракта в Махачкале в июле 2017 года Хидирнеби Казуев, для ликвидации Киркорова ревнивый Галкин обещал заплатить ему 2 млн рублей и выплатил миллион в качестве аванса. Убийство должно было произойти на концерте. МВД Дагестана отказалось проверять эту версию.