Отец поспешил выехать на трассу «Кола» – жена и сын в больнице

Три человека пострадали в утренней аварии на автодороге «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, 13 марта в 7:40 на 183-м километре трассы мужчина 1953 года рождения, управляя автомобилем«Шевроле Нива», при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества и ударил «Шкоду Октавию» под управлением мужчины 1987 года рождения.

Водитель «Шкоды» не пострадал. А вот из «Шевроле Нивы» госпитализировали троих: водителя и 59-летнюю пассажирку – с травмами средней степени тяжести, а 35-летнего пассажира – в тяжёлом состоянии.

«Папа поспешил с выездом, и в итоге жена с сыном в больнице, – пишет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС 2 ГИБДД. – Все были пристегнуты ремнями безопасности. У папы стаж с 1992 года и почти все категории прав, удивительно, конечно».

Отметим, все три тяжёлые утренние аварии сегодня произошли в течение получаса: в 7:15 на трассе «Нарва» в лобовом ДТП погибла женщина, в 7:20 на проспекте Ветеранов мёртвый водитель «Форда Куги» въехал в троллейбус, а затем в дом, а в 7:40 – эта авария на «Коле».

Напомним, 6 марта на 119-м километре «Колы» Renault Logan выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом. Автобус откинуло в три фуры. Пострадали 14 человек, один погиб.