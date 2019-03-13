Происшествия
Лоукостер Norwegian выставит Boeing счет после отказа от использования разбившейся в Эфиопии модели лайнера
Норвежская авиакомпания объявила, что не будет эксплуатировать 18 лайнеров Boeing 737 MAX из-за трагедии в Аддис-Абебе, а возникшие убытки должен покрыть американский производитель авиационной техники.
«Мы собираемся выставить счет Boeing. Norwegian не должен нести убытки потому, что не может использовать абсолютно новый самолет», – цитирует 13 марта пресс-секретаря перевозчика Лассе Сандакер-Нильсена издание E24.
Точную сумму претензий к Boeing в норвежской компании не уточнили, отметив, что она зависит от длительности отказа от эксплуатации нового среднемагистрального Boeing четвертого поколения. Norwegian уже обратился к американской корпорации со своими претензиями.
В пресс-службе лоукостера подчеркнули, что запрет на Boeing 737 MAX коснулся тысячи пассажиров.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.