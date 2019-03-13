Лоукостер Norwegian выставит Boeing счет после отказа от использования разбившейся в Эфиопии модели лайнера

Норвежская авиакомпания объявила, что не будет эксплуатировать 18 лайнеров Boeing 737 MAX из-за трагедии в Аддис-Абебе, а возникшие убытки должен покрыть американский производитель авиационной техники.

«Мы собираемся выставить счет Boeing. Norwegian не должен нести убытки потому, что не может использовать абсолютно новый самолет», – цитирует 13 марта пресс-секретаря перевозчика Лассе Сандакер-Нильсена издание E24.

Точную сумму претензий к Boeing в норвежской компании не уточнили, отметив, что она зависит от длительности отказа от эксплуатации нового среднемагистрального Boeing четвертого поколения. Norwegian уже обратился к американской корпорации со своими претензиями.

В пресс-службе лоукостера подчеркнули, что запрет на Boeing 737 MAX коснулся тысячи пассажиров.