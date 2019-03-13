Денег нет, но вы паркуйтесь. За городскими паркоматами некому и не на что следить

В Петербурге гаснут и не работают паркоматы. Денег на них не выдали, впрочем, вся грозная система платных парковок всё равно уже четвертый год работает на честном слове. Желающий заплатить сознательный водитель найдет способ, уверены чиновники.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

К платной парковочной зоне в центре города, давно уже ставшей объектом иронии, похоже, перестали серьезно относиться даже в Смольном. Денег на сопровождение информационной системы просто не заложили в бюджет, и это видно невооруженным глазом. Пока еще чиновники различных уровней и ведомств пытаются поддерживать в ней жизнь. Однако вслед за коллегами вступают в секту свидетелей весенней корректировки бюджета.

На то, что паркоматы в центре Петербурга превращаются в нефункциональные стойки для объявлений и поле самовыражения граффитистов, обратили внимание читатели «Фонтанки». Корреспондент прогулялся по так называемому «единому парковочному пространству», которое когда-то было призвано разгрузить от автомобилей исторические районы, а если не разгрузить, так хотя бы пополнить бюджет за счет оплаты стоянки.

На маршруте Белинского – Литейный – Жуковского не работал ни один из аппаратов. Первый успех ждал на улице Маяковского, но уже в Басковом переулке паркоматы снова приуныли. В итоге команда технического прогресса и деавтомобилизации разгромлена со счетом 2:8.

Последний контракт на сопровождение «государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Единое городское парковочное пространство"» Смольный (в лице СПб ГКУ «Управление информационных технологий и связи») заключил 26 ноября. Как и всегда с 2015 года, когда был запущен проект, подряд на безальтернативной основе достался АО «Объединенный резервный банк». Это неудивительно, в собственниках банка те же люди, что и в «Штрих групп», которая систему создавала в 2015-м. К исполнению контракта подрядчик привлек товарищей по группе — НТЦ «Измеритель», который предполагал заниматься разработкой комплексной информационной системы управления общественном транспортом в Санкт-Петербурге, а также ООО «Штрих-М Северо-Запад».

Судя по техзаданию, 16,5-миллионный контракт обязывал подрядчика сопровождать систему чуть больше месяца, до конца года. В документе указаны тысячи устройств и датчиков, множество обязанностей, среди которых, безусловно, обеспечение работы ста паркоматов. В итоге контракт был расторгнут по соглашению сторон. Фактически оплачено 15,1 млн рублей с учетом нескольких неустоек и возврата аванса.

Дальше — тишина. В том смысле, что контрактов больше не просматривается. Обычно год дробили на несколько отрезков и по кусочкам скармливали «Объединенному резервному банку», однако не в этот раз. «В рамках формирования проекта бюджета в комитет финансов Санкт-Петербурга заявлена потребность на выделение ассигнований на сопровождение государственной информационной системы Санкт-Петербурга "Единое городское парковочное пространство", – рассказали «Фонтанке» в комитете по информатизации и связи (КиС), который курирует Управление информационных технологий и связи. – Указанная потребность не удовлетворена. Таким образом, средств на сопровождение системы не предусмотрено на 2019 год».

В Центре управления парковками (ГЦУП) эту информацию подтвердили. «В настоящее время сотрудники ГЦУП своими силами осуществляют техническое обеспечение функционирования парковочного оборудования, – рассказали в пресс-службе. – Центр рассчитывает в ближайшее время привести паркоматы в надлежащее состояние». Точно сказать, сколько людей занято на обходе уснувших и раскрашенных паркоматов, в ГЦУП не смогли. Сказали только, что достаточно (см. фото).

Комитет финансов, в свою очередь, виноватым себя не чувствует. По его данным, на обслуживание городских информационных систем (ГИС) выделено столько же, сколько годом ранее, а вопрос распределения — целиком забота комитета по информатизации. Если присмотреться к бюджету, видно, что на эксплуатацию всех ГИС из правительственного постановления № 1095 (а именно там спрятана парковочная система) в 2019 году потратят 1,1 млрд рублей. В 2018 году действительно было лишь миллионов на 16 больше.

Комитет по информатизации предлагает не брать суммы в складчину. «Проект бюджета формируется на основании поданных пояснительных записок по каждой ГИС в отдельности, – настаивают чиновники. – Ввиду секвестирования бюджета КиС заявка на финансирование услуг по сопровождениюю ЕГПП в 2019 году формировалась в рамках дополнительной потребности. Указанная потребность по данной пояснительной записке не была выделена».

В Центре управления парковками успокаивающе напоминают, что паркоматы – это лишь один из четырех способов оплаты парковки. Есть еще СМС-сообщения, приложение и сайт, они доступны. Однако ими тоже всегда занимался подрядчик, сопровождавший систему. В типовом контракте так и написано: обеспечение возможности оплаты парковочной сессии... следующими способами: СМС-сообщением на короткий номер; СМС-сообщением, электронными денежными средствами или банковской картой через подсистему «Портал «Парковки Санкт-Петербурга» и подсистему «Мобильные приложения»; банковской картой или парковочным билетом через паркомат. Там же прием платежей и зачисление денежных средств в казначейство на лицевой счет администратора доходов (Центра управления парковками. — Прим. ред.).

При этом собеседник в самом центре сообщил, что компетенции сотрудников хватает на то, чтобы, условно говоря, содрать с паркомата наклейку и заменить аккумулятор. Все остальное — дело комитета по информатизации. Там «Фонтанке» рассказали, что «для обеспечения оплаты парковки проводятся публичные закупки, до 100 тысяч рублей», поэтому их не видно на площадке госзаказа. Такую возможность заказчикам действительно дает 93-я статья 44-ФЗ. Если не превышен стотысячный порог, услуги можно приобретать напрямую без конкурса и оповещения. Главное — чтобы общий объем таких процедур не превышал для конкретного ведомства определенной доли от всех закупок.

Судя по статистике ГЦУП, в новом «безденежном» году поступления от почасовой оплаты парковки составили 6 млн рублей, от оформления разрешений — порядка 800 тысяч (по итогам 2018 года – 58 млн и 7 млн соответственно).

Как бы то ни было, центр повторяет ту же мантру, что до него успели выговорить чиновники от жилищного блока, благоустройства, энергетики и даже метростроения. «Сейчас активно прорабатывается вопрос по финансированию расходов на обслуживание ГИС ЕГПП, – сообщают в центре. – В том числе, урегулирование данного вопроса возможно и в рамках весенней корректировки бюджета».

Решение об отмене весенней корректировки было принято еще в январе, и, несмотря на консолидированную позицию городских депутатов, собеседники в финансовом блоке считают возврат к этой идее почти невероятным.

Развитие событий с парковками кажется невеселым, но в каком-то смысле закономерным, ведь даже пресловутые 6 млн с начала года — это деньги только самых сознательных. Система платных парковок в центре — трехлетняя мозоль для Смольного. Вложения в ее организацию составили в свое время около 300 млн рублей, однако штрафовать нарушителей правил парковки администраторы не могут: информацию о владельце автомобиля им не предоставляют в ГИБДД, потому что нет соответствующего соглашения. Собственно, выяснилось это сразу, в 2015 году, и с того времени Смольный безуспешно пытается решить вопрос. Возникали различной степени экстравагантности проекты — например, соглашение подписывали со службой приставов, однако и это не помогло, несмотря на обещание скорого возмездия.

«В отсутствие информации о собственнике (владельце) транспортного средства невозможно вынести постановление по делу об административном правонарушении и воспользоваться правом на получение такой информации, – говорят в КРТИ. – Наличие указанной правовой неопределенности порождает в Санкт-Петербурге массовые нарушения в области пользования платными парковками по причине отсутствия у органов государственной власти возможности привлечения к ответственности». При этом в комитете надеются на законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

По нему «перечень документов, с момента вынесения которых дело считается возбужденным, предлагается дополнить определением об истребовании сведений».

Условно можно посчитать, что за 3 года по не взысканным штрафам бюджет недополучил более полутора миллиардов рублей (хотя надо учитывать, что при работающей системе такого количества неплательщиков бы не было). Все это время по центру города катаются «автопарконы», которые фиксируют нарушения, через 3 месяца уже не имеющие никакого значения. Контрольно-счетная палата заявила год назад, что эта деятельность вообще не указана в уставе учреждения, и инспекторам начисляют десятки миллионов лишней зарплаты. В ответ гендиректор ГЦУП Владислав Бакулин заметил, что выводы КСП о неэффективности центра ни на чем не основаны, так как извлечение прибыли и не было целью организации парковки. В данный момент Бакулин судится с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры, который требует вернуть около 20 млн рублей премий, выписанных, как кажется комитету, необоснованно. По данным «Фонтанки», в Смольном ждут от директора ГЦУП заявления по собственному желанию, тот его не пишет.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»