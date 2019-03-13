«Левада-центр»: Каждый второй россиянин не высыпается

Половина россиян в возрасте от 18 до 39 лет не высыпаются, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра». На недосып указали 49% граждан в возрасте до 24 лет и 47% участников исследования в возрасте до 39 лет.

Представители старшего поколения более довольны своим сном. В возрасте до 54 лет «скорее не высыпается» уже лишь каждый третий респондент (38%), а после 55 на отсутствие полноценного сна жалуется лишь каждый пятый (22%).

В целом достаточным для отдыха свой сон считают 62% россиян. 36% хотели бы спать подольше. 2% участников исследования не смогли понять, как им спится.

При этом женщины указывают на плохой сон гораздо чаще, чем мужчины. 41% россиянок признались, что выспаться им удаётся с трудом. В то время как «скорее не высыпаются» лишь 30% мужчин России.

Брачно-семейный статус не сильно влияет на недосып. Плохо спят 37% женатых граждан и 41% холостых. А вот наличие несовершеннолетних детей влияет на ночной отдых заметнее. Среди тех, у кого есть дети до 16 лет, на плохой сон сетуют 43% граждан, и лишь 32% бездетных жалуются на отсутствие полноценного сна.

Большинство россиян спит 8 часов подряд. При этом с 22:00 до 23:00 засыпают 59% страны. А просыпаются с 6:00 до 7:00 68% россиян. Каждый третий гражданин (30%) ложится спать в промежутке 23:00 – 2 часа ночи.

Опрос проведен 22–28 ноября 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением.