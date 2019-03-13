Попытка дать взятку в 100 тысяч может стоить водителю 8 лет свободы

В Калининском районе Петербурга перед судом предстанет автомобилист, который пытался избежать ответственности за пьянство за рулем. Мужчина был задержан при попытке дать взятку инспектору ДПС.

Как сообщает 13 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, инспектор ДПС остановил автомобиль, и состояние водителя вызвало у него сомнения. При проверке на трезвость при помощи алкотестера полицейский зафиксировал у мужчины состояние опьянения. Его отстранили от управления машиной и составили в отношении него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения).

Административный материал должны были направить в Калининский районный суд Петербурга, однако водитель обратился в ОР ДПС ГИБДД с предложением решить этот вопрос, чтобы его не привлекли к административной ответственности. Впоследствии мужчину задержали при попытке дать взятку в 100 тысяч рублей.

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия). Прокуратура района утвердила по нему обвинительное заключение и направила дело в суд. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.