Visa и Mastercard не обслуживают карты клиентов Еврофинанс Моснарбанка

Visa и Mastercard приостановили членство попавшего под санкции США российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах, сообщает 13 марта пресс-служба банка.

"Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с включением АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» в список OFAC, начиная с 12.03.2019 г., платёжные системы Visa и MasterCard приостановили членство Банка в платёжных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard заграницей и блокировку карт Visa и MasterCard компанией ЗАО ПЦ «КартСтандарт» на территории Российской Федерации, включая ограничение в приёме карт Visa и MasterCard в устройствах Банка. В ближайшее время Банком будет организована замена карт VISA на карты платёжной системы МИР", – говорится в обращении банка к клиентам.

Санкции США против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка являются очередным ударом по доллару, говорится в заявлении МИД России, опубликованном 13 марта.

11 марта Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка, который находится в Москве. Минфин отмечал, что данный банк связан с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA. Позже в министерстве связали введение санкций с участием Еврофинанс Моснарбанка в запуске венесуэльской криптовалюты Petro. По словам американского Минфина, с помощью Petro президент Венесуэлы Николас Мадуро надеялся обойти финансовые санкции США.