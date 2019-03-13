В аэропорту Хельсинки отменено пять рейсов из-за запрета Boeing 737 MAX 8
Авиакомпания Norwegian отменила 13 марта пять рейсов в аэропорту Хельсинки-Вантаа из-за запрета, который объявило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) на использование самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, сообщает Yle.
Речь идёт о четырёх полётах Хельсинки – Стокгольм и одном Хельсинки – Оулу. На другие рейсы удалось поставить самолёты другого типа.
Решение было принято в связи с крушением самолетов Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии.
Из-за запрета в Европе 12 марта самолёты разворачивали прямо в воздухе. Так, до аэропорта назначения не долетел Boeing 737 MAX лоукостера Norwegian airlines, выполнявший рейс из Стокгольма в Тель-Авив.
На территории Финляндии самолёты типа Boeing 737 Max 8 используют компании Norwegian, TUI, Royal Air Marocco, Turkish Airlines, Fly Dubai и Icelandair.
Справка:
Авиакатастрофа рейса Ethiopian Airlines произошла 10 марта. В 8:44 по московскому времени самолёт пропал с радаров, позже спасатели нашли обломки на склоне горы примерно в 30 км от аэропорта вылета. На борту находилось 149 граждан 35 стран, среди них трое россиян. Выживших нет.
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