В аэропорту Хельсинки отменено пять рейсов из-за запрета Boeing 737 MAX 8

Авиакомпания Norwegian отменила 13 марта пять рейсов в аэропорту Хельсинки-Вантаа из-за запрета, который объявило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) на использование самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9, сообщает Yle.

Речь идёт о четырёх полётах Хельсинки – Стокгольм и одном Хельсинки – Оулу. На другие рейсы удалось поставить самолёты другого типа.

Решение было принято в связи с крушением самолетов Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии и Индонезии.

Из-за запрета в Европе 12 марта самолёты разворачивали прямо в воздухе. Так, до аэропорта назначения не долетел Boeing 737 MAX лоукостера Norwegian airlines, выполнявший рейс из Стокгольма в Тель-Авив.

На территории Финляндии самолёты типа Boeing 737 Max 8 используют компании Norwegian, TUI, Royal Air Marocco, Turkish Airlines, Fly Dubai и Icelandair.