Петербургским чиновникам поручат публиковать в Интернете информацию о животных-потеряшках и создавать приюты. Даже для крыс

Законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам, утвердили в первом чтении депутаты петербургского парламента 13 марта. Авторами выступили депутаты Роман Коваль и Денис Четырбок.

Согласно тексту документа, профильные комитеты Смольного будут отвечать за создание и работу приютов, определять порядок обращения с безнадзорными животными, а также размещать в интернете информацию о домашних питомцах, от которых отказались владельцы.

Органы местного самоуправления, в свою очередь, смогут определять места для выгула питомцев. Как поясняют авторы документа, к муниципальным депутатам нередко обращаются владельцы собак с просьбой соорудить площадку для животных, однако в силу юридических нюансов сделать это невозможно, поскольку у органов местного самоуправления нет соответствующих полномочий.

По словам депутата Михаила Барышникова, муниципалитетам также необходимо финансирование на эти цели. Депутат Алексей Ковалев обратил внимание на другую особенность законопроекта: согласно тексту, речь идет о животных без хозяина, то есть теоретически это может быть даже крыса, хотя очевидно, что авторы имели в виду кошек и собак.