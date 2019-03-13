С Софийской базы силовики переключились на Калининскую. Работа рынка парализована

Сотрудники правоохранительных органов работают на базе в Калининском районе Петербурга утром 13 марта. Продавцы и покупатели временно заблокированы.

О гостях в форме на проспекте Непокорённых, 63, в соцсетях сообщили в начале одиннадцатого утра. Пользователи отметили автозаки ОМОН и рассказали о проверке документов. Как уточнили «Фонтанке» сотрудники базы, в настоящее время рынок закрыт для посещений.

фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com

«Омоновцев очень много. Все три входа закрыты, и никого не выпускают», – говорят работники.

Очевидцы отмечают, что особого интереса к плодово-овощному ассортименту правоохранители не проявляют, документы проверяют выборочно, о цели визита не сообщают.

Два дня назад масштабный рейд прошёл на Софийской овощебазе. «Урожай» во Фрунзенском районе собрали богатый: из 900 проверенных иностранных работников проблемы с законом нашлись у трети. По информации «Фонтанки», сегодня на Калининской базе, помимо полиции, работает Следственный комитет.