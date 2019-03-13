«Не все хотят набивать шишки первыми». Минпромторг уточнил, когда на дорогах появятся беспилотники

Испытания беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана начнутся весной. С учетом зимнего состояния дорог это будет более безопасно, решили в Минпромторге РФ.

Замглавы министерства промышленности и торговли Александр Морозов заявил, что правительственный эксперимент с тестированием беспилотников в Москве и Татарстане стартует в апреле–мае 2019 года, сообщает 13 марта РБК со ссылкой на РИА Новости. На участие в эксперименте, по словам соруководителя Национальной технологической инициативы «Автонет», технического консультанта проекта и президента ГЛОНАСС Александра Гурко, заявились шесть компаний: «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора», КамАЗ, «Иннополис» и Таганрогский университет.

Он отметил, что всего в испытаниях примут участие около 150 автомобилей. Большая часть машин принадлежит «Яндексу». «Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми», – отметил Гурко.

Идею провести испытания беспилотных машин на дорогах Москвы и Татарстана в Минпромторге предложили в начале ноября 2018 года. Позднее стало известно, что эксперимент стартует в начале 2019 года и продлится три года, за которые участники и организаторы проекта должны будут «определить целевые показатели, технические характеристики беспилотников и понять, как они ведут себя на дорогах». По словам пресс-секретаря «Автонета» Ярослава Федосеева, приоритетное направление проекта – это возможность запуска беспилотных такси.

Участвующие в эксперименте машины будут маркировать специальным знаком «А», означающим «автономное вождение». В салоне каждого беспилотника будет находиться инженер, который при необходимости сможет взять управление на себя.

Ранее в ГЛОНАСС определили участок для испытаний беспилотных автомобилей на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург. Их будут тестировать на обходе Вышнего Волочка. Испытания могут начаться уже в 2019 году.