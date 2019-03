Криштиану Роналду показал главному тренеру «Атлетико», у кого на самом деле большие яйца. И это не шутка

Фееричный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико» запомнился не только камбэком итальянской команды и хет-триком Криштиану Роналду. Португальская звезда после игры ответил главному тренеру мадридцев Диего Симеоне тем же неприличным жестом, который тот показал в предыдущей игре с «Ювентусом».

Первый матч противостояния «Ювентус» – «Атлетико» прошел три недели назад, 20 февраля. В той игре «Атлетико» выиграл у себя дома со счетом 2:0. После финального свистка главный тренер мадридцев приложил руки к паху и энергично подергал ими сначала в сторону соперников, потом — трибун. Этот момент попал в телетрансляцию.

Want a Version – 2 of this celebration from Lord Simeone when Atleti beat Juventus in Turin next week. Can't really wait..pic.twitter.com/HGKXkRdkeC