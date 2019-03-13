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Спорт
13.03.2019 12:34
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Криштиану Роналду показал главному тренеру «Атлетико», у кого на самом деле большие яйца. И это не шутка

Фееричный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Атлетико» запомнился не только камбэком итальянской команды и хет-триком Криштиану Роналду. Португальская звезда после игры ответил главному тренеру мадридцев Диего Симеоне тем же неприличным жестом, который тот  показал в предыдущей игре с «Ювентусом».

Первый матч противостояния «Ювентус» – «Атлетико» прошел три недели назад, 20 февраля. В той игре «Атлетико» выиграл у себя дома со счетом 2:0. После финального свистка главный тренер мадридцев приложил руки к паху и энергично подергал ими сначала в сторону соперников, потом — трибун. Этот момент попал в телетрансляцию.

 

 

«Почему я сделал жест, изображающий яйца? Это значит, что у нас есть яйца. Большие яйца. Я уже делал это, когда был игроком», – объяснялся Симеоне после матча.

Тем не менее УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении главного тренера «Атлетико» за неприличный жест. Ему грозила дисквалификация на несколько матчей, но футбольные чиновники ограничились штрафом в 20 тысяч евро. Также эпатажному специалисту пришлось просить прощения:

«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого оскорбило мое празднование, а также перед «Ювентусом». Это был некрасивый жест, отражение того, что я чувствовал, думая о своих игроках в тот момент. Прошу прощения и хотел бы закрыть вопрос».

Большинство экспертов склонялись к мысли, что «Ювентусу» в ответной встрече в Турине ничего не светит, ведь нужно было забить минимум три для выхода в четвертьфинал и при этом ни разу не пропустить: забитый мяч на чужом поле давал «Атлетико» преимущество при равенстве общего по итогам двух матчей счета.

Накануне игры авторитетное испанское издание Marca написало, что Роналду пообещал родственникам и друзьям, что забьет три мяча и «Ювентус» обязательно выйдет в следующий раунд Лиги чемпионов. Мадридские и не только болельщики над этим только посмеялись.

Однако Роналду сумел выполнить обещание: он забил трижды и вывел «Ювентус» в четвертьфинал. После финального свистка звездный нападающий повернулся к трибунам и трижды повторил жест Семеоне, только в его расширенной версии.

 

 

«Роналду – лучший игрок  в мире, и он способен выдавать такую игру в больших матчах. Он видел, что я сделал на «Метрополитано», и так же, как я, старался показать характер», – нашел в себе силы прокомментировать игру и поведение Роналду Семеоне.

«Для этого меня и пригласили в «Ювентус» – помогать в подобные волшебные вечера», – сказал в свою очередь сам Роналду.

По поводу выходки пятикратного обладателя «Золотого мяча», самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе, УЕФА пока хранит молчание.

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