Группа ЦДС поддержит воспитанников военных училищ Петербурга

Группа компаний «ЦДС»

XIV церемония награждения призом «Россия молодая» лучших кадет, воспитанников Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища пройдет 14 марта 2019 года в Центральном военно-морском музее при поддержке Группы ЦДС.

Наград удостоены 34 человека. Воспитанники общеобразовательных военно-учебных заведений Санкт-Петербурга отмечены за высокие успехи в учебе, примерную дисциплину, активное участие в общественной работе. Среди них дети – силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей, воспитанники детских домов, дети из многодетных семей. Им будут вручены статуэтки Петра I, дипломы, памятные подарки.

По окончании торжественной части для лауреатов будет проведена экскурсия по залам Центрального Военно-морского музея, организован торжественный обед.

Мероприятие проводится Региональным общественным благотворительным движением «Большая Медведица» по согласованию с командованием Западного военного округа и Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга при поддержке Группы ЦДС.

Справка о Группе ЦДС

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица», Юр. адрес: 197136, Санкт-Петербург, ул. Гатчинская д. 1/56 лит. А пом. 4-Н, ИНН: 7810190440