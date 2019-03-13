К отказу от Boeing 737 MAX присоединяется Африка. В США разбившаяся в Эфиопии модель лайнера все еще используется

Кенийская национальная авиакомпания Kenya Airways готова отказаться от закупки нового среднемагистрального Boeing четвертого поколения, отдав предпочтение «классическому» Boeing 737-800 или аналогу от Airbus.

Кения присоединилась к целому ряду африканских государства, включая Эфиопию, ЮАР и Марокко, которые отказались от использования разбившегося в Аддис-Абебе самолета.

«Мы будем следить за развитием событий вокруг Boeing 737 MAX. Мы можем расширить свой флот за счет покупки Boeing 737-800, но как ответственные закупщики мы рассматриваем вариант покупки Airbus», – цитирует в ночь на 13 марта агентство Bloomberg председателя совета директоров кенийской корпорации Майкла Джозефа.

В американском регуляторе авиации в комментарии Reuters отметили, что США не откажутся от лайнера, несмотря на неполадки с Boeing 737 MAX, выявленные уже в самой Америке.

Ранее от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, включая Германию и Францию, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.