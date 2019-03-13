Искалеченное тело преподавателя Высшей школы экономики нашли на Институтском. Молодой математик умер в больнице

Тело мужчины с бейджиком преподавателя математики нашли под окнами жилого дома в Калининском районе Петербурга. До этого погибший рассказал в соцсети о планомерных издевательствах.

Как стало известно «Фонтанке», на стоны возле 29-го дома по Институтскому проспекту обратили внимание жильцы около двух часов ночи 12 марта. Мужчина был еще жив, но сильно покалечен. Его занесли в парадную и вызвали скорую, медики увезли пострадавшего в больницу с множественными переломами. 27-летний молодой человек умер на операционном столе.

На странице преподавателя математики Высшей школы экономики «ВКонтакте» тем временем появился пост, в котором он рассказал, что дело не в несчастной любви, но «выносить долгие планомерные издевательства» мужчина счел невозможным. Своей знакомой он передал «пламенный привет».

Жил погибший в соседнем квартале от места гибели, в вузовском общежитии на проспекте Тореза.