Смертельное ДТП на «Нарве»: «Ленд Ровер» развалил встречную «девятку» на части

Женщина-водитель «Лады» не пережила столкновения с крепким «Ленд Ровером» на федеральной трассе в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, 13 марта в 7:15 на 130-м километре автодороги «Нарва» мужчина на «Ленд Ровере» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся там ВАЗ-21093 под управлением 37-летней женщины.

Она в результате ДТП погибла на месте. Водитель «Ленд Ровера» не пострадал.

На фотографиях портала «Кингисепп Сегодня» видно, что ДТП произошло на прямом участке дороги. Удар пришёлся как раз на водительскую сторону «Лады». Автомобиль смяло, вырвало колесо. В иномарке сработали подушки безопасности.