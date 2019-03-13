Для создания иконы Главного храма российской армии используют лафет пушки, найденной на дне Невы

Центральную икону Главного храма Вооружённых сил РФ — образ Спаса Нерукотворного — напишут на доске, собранной из лафета пушки, которую нашли на дне Невы. Об этом рассказал главный архитектор собора Дмитрий Смирнов.

В интервью, опубликованном в «Красной звезде» 13 марта, специалист рассказывает: главную икону напишут на доске размером 90 на 85 сантиметров. Деревянное полотно собрали из лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, которую подняли со дна Невы недалеко от Домика императора Петра I.

«Лафет был изготовлен из лиственницы, после извлечения из воды уже хорошо просох, и, как говорят художники, доску «не поведёт», – приводит газета слова Смирнова. – Доска для иконы сборная и аккуратно скреплена металлическими частями лафета и деревянными частями знаменитой трёхлинейки – модернизированной винтовки Мосина, на прикладе которой можно увидеть год выпуска – 1944-й».

Архитектор добавил, что и образ, и огромный складень, частью которого станет икона Иисуса Христа, создаются на деньги президента Владимира Путина.

Икона станет главной святыней российских Вооружённых сил. Образ Спаса Нерукотворного был выбран центральным для нового собора потому, что до петровских времен этот лик Христа использовался в русской армии вместо геральдической символики, знамён.

Ранее стало известно, что ступени храма, который строится в подмосковной Кубинке, сделают из трофейного оружия вермахта, не имеющего исторической ценности.