«США сами все больше убеждают мировое сообщество в ненадежности доллара». Россия призвала американцев одуматься

Санкции США против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка являются очередным ударом по доллару, говорится в заявлении МИД России, опубликованном 13 марта.

Министерство отметило, что ограничения введены против банка, который давал правительству Венесуэлы возможность нормально работать с иностранными партнерами.

«Не будем говорить об эффективности американского запрета на долларовые операции этого банка – о скудных результатах многочисленных ограничений против России сказано уже немало. Но налицо очередной удар США по собственной валюте, доверию к ней в мире и ее статусу инструмента международных расчетов», — говорится в сообщении.

МИД РФ подчеркивает, что США сами все больше убеждают мировое сообщество в ненадежности доллара и толкают к отказу от его использования.

«Призываем США одуматься и вместо введения запретов в отношении иностранных компаний и банков перейти, наконец, к нормальной совместной работе под эгидой ООН по содействию стабилизации ситуации в Венесуэле на основе принципов международного права», – добавлено в сообщении.

11 марта Минфин США ввел санкции против Еврофинанс Моснарбанка, который находится в Москве. Минфин отмечал, что данный банк связан с венесуэльской нефтегазовой компанией PDVSA. Позже в министерстве связали введение санкций с участием Еврофинанс Моснарбанка в запуске венесуэльской криптовалюты Petro. По словам американского Минфина, с помощью Petro президент Венесуэлы Николас Мадуро надеялся обойти финансовые санкции США.