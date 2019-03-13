Обвиняемого в хищении 2 млрд банка «Советский» Ласкина суд из изолятора отпустил домой

Бывший член правления банка «Советский» Кирилл Ласкин будет дожидаться окончания следствия по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей дома. Суд в Петербурге 13 марта смягчил ему меру пресечения.

Апелляционную жалобу на решение Куйбышевского районного суда 13 марта рассматривал горсуд. Постановление об аресте Ласкина до 4 апреля было изменено. Как пояснили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, это связано с тем, что дело о мошенничестве в банке «Советский» касается сферы предпринимательской деятельности. Осенью 2016 года Верховный суд запретил держать таких фигурантов под стражей. На тот же срок экс-банкир останется под домашним арестом.

В изоляторе обвиняемый провел больше месяца. 47-летний Кирилл Ласкин был арестован 8 февраля, его обвиняют в создании мошеннической схемы, по которой из банка «утекли» 2 млрд. Якобы Ласкин через переуступку прав требований на кредиты перевел деньги на счета фирмы «Коллектор 19», в числе руководства которой числился и сам обвиняемый.