На Ветеранов повторилось ДТП с мёртвым водителем. На этот раз «Куга» въехала в дом

Трагическое происшествие случилось сегодня утром в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 13 марта около 7:20 на проспекте Ветеранов, 76, у пересечения с улицей Солдата Корзуна, водитель автомобиля Ford Kuga совершил столкновение с троллейбусом. Медики скорой помощи установили, что он умер от сердечного приступа за рулём ещё до ДТП. Сведений о других пострадавших в результате ДТП не поступало.

После столкновения с троллейбусом машина продолжила движение – выехала на тротуар и врезалась в дом 76 по Ветеранов, добавляют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». Сначала прохожим показалось, что водитель в салоне спит, но потом выяснилось, что он скончался.

«Второй инфаркт за рулём в том же месте за последние пару лет, место, видать, такое», – пишет в комментариях Андрей.

Напомним, 23 апреля 2015 года там же, у дома 76 по Ветеранов, микроавтобус «Фиат» выехал на остановку общественного транспорта, сбил трех пешеходов и врезался в попутный троллейбус. Двое пешеходов, пожилые супруги, погибли. Автомобиль в этот момент уже был неуправляемым: водитель умер до момента ДТП. По словам очевидцев, у него был инфаркт.