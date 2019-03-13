Первая очередь квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых» аккредитованы еще одним банком

ГК «Эталон»

Корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2 квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых», построенные АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию АО «Альфа-Банк».

Квартиры в данных жилых комплексах продаются по предварительному договору купли продажи. Такая форма договора используется в случае совершения сделки в период после сдачи дома и до оформления права собственности.

Оформить ипотечный кредит от Альфа-Банка на покупку готовых квартир в указанных проектах «Эталон ЛенСпецСМУ» можно при условии внесения первоначального взноса от 20%, для участников зарплатного проекта – от 15%. Процентная ставка на период действия предварительного договора купли-продажи составит от 10,69%. Альфа-Банк выдает кредит на срок от 3 до 30 лет, сумма кредита – от 600 тыс рублей до 50 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов. Первая очередь квартала «Галактика», состоящая из 8 корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года.

«Дом на Обручевых» – это 18-этажный жилой дом на 765 квартир, расположенный по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литер А, в 10 минутах ходьбы от станций метро «Академическая» и «Политехническая». «Дом на Обручевых» построен по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Этот яркий и выразительный проект стал продолжением квартальной застройки микрорайона, расположенного между пр. Науки, ул. Обручевых и Гражданским проспектом.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Дом на Обручевых» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-obruchevykh/