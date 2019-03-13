Губернатор Калифорнии собрался отменить в штате смертную казнь

Губернатор североамериканского штата Калифорния Гэвин Ньюсом 13 марта подпишет указ, который введет мораторий на смертную казнь в штате, сообщает NBC News.

Ньюсом считает, что смертная казнь – дискриминационная мера, поскольку часто применяется к людям, страдающим психическими заболеваниями, к чернокожим, а также к тем, кто не может позволить себе нанять хорошего адвоката. Этот вид наказания затратен и не приносит никакой пользы с точки зрения общественной безопасности, не являясь для преступников сдерживающим фактором. Кроме того, всегда сохраняется вероятность ошибки. По данным губернатора, за последние годы как минимум пять человек, находящихся в камере смертников, были признаны невиновными.

Мораторий сохранит жизнь 737 заключенным, которые в данный момент ожидают смертельной инъекции в местных тюрьмах, но не предполагает помилования осужденных преступников. Отмечается, что Калифорния – рекордсмен среди всех американских штатов по количеству смертных приговоров.

С 1976 года в штате было казнено 13 человек, последний приговор был приведен в исполнение в 2006 году. По статистике, которую приводит NBC News, каждый четвертый осужденный, ожидающий смертной казни, сидит в калифорнийской тюрьме.