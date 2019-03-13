Внимание, черепаха! Леночку нашли в парадной на севере Петербурга и спасли от злых котов

Жительница Калининского района встретила неожиданное препятствие в собственной парадной: она едва не раздавила оказавшуюся у нее под ногами красноухую черепаху, которая пыталась скрыться от местных котов. Петербурженка пришла на помощь животному.

«Вчера вечером вышла из лифта и споткнулась об предмет. Это оказалась красноухая черепаха. Ее пытались съесть местные коты. Забрала домой, посадила в ванную с теплой водой. Назвала Леночкой», – рассказала 13 марта «Фонтанке» Диана Егорова.

По ее словам, новая подопечная – небольшая по размеру, она едва достигает 10 сантиметров.

«На лестнице идёт косметический ремонт, черепаха вся в краске, может, в спячку залегла от страха, а от ремонта проснулась», – предположила петербурженка.

Диана опросила всех соседей, однако среди них не нашла владельца. О необычной находке она написала в одну из групп Калининского района. После этого женщина получила множество советов о том, что делать с нежданным гостем, а одна пользовательница соцсетей отдала Леночке аквариум.

По словам Дианы, сейчас черепаха всего боится и пока не ест. Петербурженка отметила, что по-прежнему пытается найти владельца животного или же новых хозяев.